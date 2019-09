WK ATLETIEK. Belgische haalt finish in waanzinnige nachtmarathon: recordaantal opgaves en hallucinante beelden

In de marathon voor vrouwen in het Qatarese Doha is de Belgische deelneemster Manuela Soccol als 31ste over de streep gekomen. Hanna Vandenbussche moest na ruim 14 kilometer, volledig uitgeput door de warmte, opgeven. De hoge temperaturen speelden ook de andere lopers parten. Slechts 40 van de 68 deelneemsters werkten het volledige parcours af, een record.

“Nooit meer. Verschrikkelijk. En heel blij en trots om het einde te hebben bereikt. Dit was de moeilijkste wedstrijd van mijn leven. Ik zal dit nooit vergeten”, verklaarde Manuela Soccol na afloop. Ze bereikte de eindmeet met 2u59:11 op de chronometer. De Keniaanse Ruth Chepngetich zegevierde in 2u32:43, voor Rose Chelimo uit Bahrein (2u33:46) en de Namibische Helalia Johannes (2u34:15).

Voor de aanvang van de marathon was al duidelijk dat de loopwedstrijd in waanzinnige omstandigheden zou plaatsvinden. Er was een temperatuur van boven de 30 graden aangekondigd, in combinatie met een ondraaglijke vochtigheid in de lucht. Het leidde tot hallucinante beelden aan de finish van atleten die in elkaar stuikten en met de rolstoel worden afgevoerd.

Jakob Ingebrigtsen wordt dan toch heropgevist

Jakob Ingebrigtsen mag dan toch deelnemen aan de finale van 5000 meter. De negentienjarige Noor werd vrijdag in eerste instantie gediskwalificeerd omdat hij over het gras aan de binnenkant van de piste liep, maar na een beroep van de Noorse federatie werd hij alsnog vrijgesproken.

De jury oordeelde dat Ingebrigtsen gehinderd werd na een contact met een andere atleet en zo geen voordeel haalde uit zijn actie. De tweevoudig Europees kampioen (op de 1500 en 5000m) werd vierde in zijn reeks, die werd gewonnen door de Ethiopiër Selemon Barega.

Ingebrigtsen is de vijfde telg in een gezin van zeven broers, die een mooi palmares hebben opgebouwd in de atletiek. Broers Hendrik (28 jaar) en Filip (26 jaar) werden eveneens Europees kampioen op de 1500m.

Robin Hendrix: “Hoopte op betere tijd”

Robin Hendrix is er op die 5000 meter niet in geslaagd de finale te bereiken. Hendrix werd twaalfde in de eerste van twee reeksen in een tijd van 13:39.69. Achteraf was de toekomstig bouwkundig ingenier ontgoocheld. “Ik hoopte op 13:25”, liet hij optekenen.

De vijf snelsten van elke reeks plaatsten zich samen met de vijf beste verliezende tijden voor de finale van maandag. Isaac Kimeli had één van die verliezende tijden - de snelste - met 13:20.99.

“De race is langzaam begonnen om dan in de laatste twee kilometer helemaal te ontploffen”, stak Hendrix na afloop van wal. “Daar moet ik nog beter in worden. Ik kan een snelle 400 meter lopen, maar een snelle 2000 meter zit er nog niet in.” De atleet van OEH klaagde achteraf ook nog over de warmte. “Het was zonder twijfel heter dan de vooraf aangekondigde 25 graden. Maar dat wil ik niet als excuus inroepen. Ik was voorbereid en het weer was voor iedereen hetzelfde.”

Hendrix verlaat Doha met een optimistische kijk op de toekomst. “Mijn prestaties volgden in het verleden steeds die van Isaac met een jaartje vertraging. Als dat nu ook het geval is, hoop ik volgend jaar 13:13 te lopen en me zo te plaatsen voor de Spelen in Tokio (het minimum voor Tokio ligt op 13:13.50, red.).”