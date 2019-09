Mick Schumacher werkt aan F1-droom: “Snel duidelijkheid over mijn toekomst”

Mick Schumacher zit in de laatste rechte lijn van zijn eerste F2-campagne. Met de race in Rusland is de wachtkamer voor de Formule 1 aan zijn voorlaatste raceweekend van 2019 toe.

Tot nu toe wist de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher eenenvijftig punten te sprokkelen en daarmee bezet hij de elfde plaats in de tussenstand van het kampioenschap. In het voorjaar mocht hij al eens van de Formule 1 proeven door tijdens de in-season tests in Bahrein een dag voor Ferrari en een dag voor Alfa Romeo te testen.

Eerder deze maand verklaarde Ferrari-teambaas Mattia Binotto dat er onvermijdelijk een moment zal komen wanneer hij klaar is voor de Formule 1 en volgens Nico Hulkenberg vinden we zijn landgenoot binnen de twee jaar terug in de koningsklasse van de autosport.

Tegenover ‘Sky’ vertelt Schumacher dat er nog niets beslist is en vraagt hij om nog even geduld te hebben: "Dit zal de komende weken waarschijnlijk duidelijk worden. Er is nog niets overeengekomen of besproken. Ik denk dat we moeten afwachten hoe de volgende races verlopen. Dan kunnen we zeker zeggen wat er volgend jaar gaat gebeuren."

Schumacher is veelal positief over zijn eerste seizoen in de F2 en vond vooral het bandenmanagement de grootste uitdaging. "Het was de eerste keer dat we dit moesten doen. Er waren veel nieuwe dingen waar ik positief over verrast was. De snelheid, bijvoorbeeld. In Monza was het 320 à 330 km/u in de slipstream, dat is een stuk sneller dan in de Formule 3. Maar het is natuurlijk leuker om in een koelere auto te rijden."

Als lid van de Ferrari Driver Academy heeft hij buiten zijn eigen team ook nog vergelijkingsmateriaal in de vorm van Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Dat hoeft volgens Schumacher zelfs niet altijd over het racen te gaan. "Met Charles praat ik meer over privédingen. Maar natuurlijk, Charles heeft alle categorieën doorlopen die ik ook heb gereden. En hij reed ook voor Prema in de Formule 2."

"Maar ik denk dat het met Sebastian - vooral in het Duits - voor mij gemakkelijker is om over de punten te praten die voor mij belangrijk zijn", aldus Schumacher nog.

