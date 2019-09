Ferrari bovenaan laatste oefensessie in Rusland, Verstappen beschadigt F1-bolide

Tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Rusland was het Ferrari dat aan het einde van de sessie met beide wagens bovenaan stond. Leclerc was daarbij sneller dan Vettel, Max Verstappen ging iets te fel over de kerbstones en beschadigde zijn wagen.

1. C. Leclerc Ferrari 01:32.733 14

2. S. Vettel Ferrari 01:33.049 15

3. L. Hamilton Mercedes 01:33.129 19

4. V. Bottas Mercedes 01:33.354 18

5. M. Verstappen Red Bull 01:34.227 12

6. R. Grosjean Haas 01:34.308 17

7. A. Albon Red Bull 01:34.371 21

8. N. Hulkenberg Renault 01:34.421 13

9. L. Norris McLaren 01:34.527 15

10. K. Magnussen Haas 01:34.546 15

11. P. Gasly Toro Rosso 01:34.564 16

12. D. Ricciardo Renault 01:34.586 14

13. C. Sainz Jr. McLaren 01:34.607 18

14. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:34.766 15

15. S. Pérez Racing Point 01:34.860 7

16. L. Stroll Racing Point 01:34.898 16

17. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:35.714 19

18. G. Russell Williams 01:36.011 18

19. D. Kvyat Toro Rosso 01:36.081 4

20. R. Kubica Williams 01:36.942 19

