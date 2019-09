Spider-Man keert terug naar Marvel-universum

Marvel Studios (Disney) en Sony hebben dan toch een deal: Spider-Man mag terugkeren naar het Marvel Universum. Fans halen opgelucht adem. Er komt een derde Spider-Manfilm van Marvel met Tom Holland.

Een maand geleden zag het er slecht uit voor de toekomst van Spider-Man binnen het Marvel Universum. Spider-Man is een Marvel-personage, maar werd jaren geleden door Sony gekocht. Maar vier jaar geleden sloten Hollywoodstudio’s Sony en Disney een overeenkomst. Ze kwam er de Marvel-geproducete ‘Spider-Man: homecoming’, dat meteen 880 miljoen dollar ophaalde. In ruil mocht Disney Spider-Man laten opdraven in films van Marvel.

Maar er kwam een barst in de overeenkomst deze zomer. Disney wou naar verluidt een groter deel van de koek. En daar zat Sony niet op te wachten. Het leek er sterk op dat Sony weer apart Spider-Manfilms zou maken. Dat zou meteen ook betekenen dat Spider-Man verdween uit de Marvelfilms, wat fans niet konden smaken.

Maar zo ver lijkt het dus allemaal niet te komen. Er komt in 2021 een derde Spider-Manfilm uit, geproduceerd door Marvels Kevin Feige. Hij is de man die sinds Iron Man in 2008 het Marvel-universum heeft uitgebouwd tot een gigantische geldmachine.