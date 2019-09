Ereplaatsen voor de Belgen, de Nederlander Eekhoff is de nieuwe wereldkampioen bij de beloften

Eddy Merckx blijft tot nader order de laatste Belgische wereldkampioen bij de amateurs/beloften. Ook Jasper Philipsen slaagde er in een uitgeregend Harrogate niet in de regenboogtrui te claimen. De winst was voor de Nederlander Nils Eekhoff die in laatste instantie terugkeerde in de kopgroep, Stan Dewulf en Ilan Van Wilder eindigden op ereplaatsen.

Exact om 14u lokale tijd, één uur later in België, vertrokken de beloften voor hun WK-race van 160 kilometer. De verwachte regen bleef ook deze keer niet uit waardoor de wedstrijd extra zwaar werd gemaakt. De Belgen - met drie profs in de rangen - werden vooraf getipt als één van de te kloppen ploegen, met voorop Jasper Philipsen. Van alle aanwezige renners was hij de enige met ervaring in de Tour de France. De Limburger overleeft een helling en is één van de toekomstige topsprinters. Kortom, een topfavoriet.

Stan Dewulf was één van de vroege uitblinkers.

De regen zorgde voor een nerveuze start met heel wat valpartijen tot gevolg. Met nog 130 kilometer te gaan kwam de eerste belangrijke ontsnapping tot stand. Een tiental renners koos het ruime sop, met daarbij de meest grote wielerlanden én Stan Dewulf, de neoprof van Lotto-Soudal. Ook JOhan Jacobs, de Zwitserse ex-veldrijder met een Belgische vader, maakte deel uit van de vroege vlucht. Die kopgroep fietste een maximale voorsprong van een minuut bij elkaar maar de Amerikanen hielden de situatie onder controle.

De echte finale begon op Greenhow Hill, de steilste puist van de dag met nog iets meer dan vijftig kilometer te gaan. Vooraan scheurde het met Dewulf als één van de sterksten. Maar ook in het peloton scheurde het. Ilan Van Wilder ging attent mee, favoriet Philipsen had zich laten verrassen en verzeilde in een tweede peloton. Vooraan werd niet gewacht: de Denen met wereldkampioen tijdrijden Bjerg en de Nederlanders bleven het gashendel opendraaien. Waren ook attent mee vooraan: de Pool Sajnok en de Colombiaan Higuita, beiden recent nog actief in de Vuelta waar Higuita zelfs een rit won. Ook de Noor Foss, winnaar van de Ronde van de Toekomst, had de goede vlucht niet gemist.

🚨 Crash 🚨



All kinds of carnage after a big crash in the pack.@Tompid 🇬🇧 one of those caught up. He’s chasing back now, has a bike change, and makes his way back up through the convoy.

Kevin Vanmaerke 🇺🇸 went down. He looked to be the protected rider for USA.#Yorkshire2019 pic.twitter.com/jvVCts2mlp — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

Gelukkig voor Philipsen was het eerste peloton te omvangrijk en begonnen enkele favorieten - ook Tom Pidcock had de juiste trein niet gemist - al te rekenen. De kloof bleef daarom beperkt tot een kleine halve minuut waardoor Philipsen zijn kansen bleef behouden. Vooraan was de verstandhouding immers volledig zoek. In de groep Philipsen - 25 man sterk - hielden de Kazakken het tempo strak.

En toch! Net op een ogenblik dat de kloof zo goed als gedicht leek, stokte de achtervolging lichtjes terwijl vooraan de favorieten beseften dat ze niet te veel mochten treuzelen. Bij het binnenrijden van Harrogate was dan toch zo goed als een feit. En toch! Slechts één renner slaagde erin de sprong voorwaarts te maken, Philipsen rekende misschien dat tikkeltje te veel op de anderen en zou de spits van de wedstrijd niet meer zien. Met Van Wilder en een sterke Dewulf hadden we echter nog twee landgenoten in de vuurlinie.

🔄 We are onto the finishing circuit in Harrogate: 2x 14km loop.



↗️ 24 riders in the lead group climb up Parliament Street and cross the start/finish for the 1st time.



➡️ Andersen 🇳🇴 and Sajnok 🇵🇱 attack. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/jnCYAcA9LZ — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

Vooraan kozen de Pool Sajnok - ploegmaat van Greg Van Avermaet - en de Noor Andersen voor de aanval. Het duo fietste in geen tijd een voorsprong van twintig seconden bij elkaar. Beetje bij beetje ontstond een kopgroep van zes seconden, zonder landgenoten. Wel van de partij: thuisrijder Thomas Pidcock, ex-wereldkampioen veldrijden en tijdrijden en eerder op de dag betrokken in een valpartij. Ook de Noren Foss en Andersen hadden de slag niet gemist.

Pech voor de Noren: bij het ingaan van de laatste ronde reed Andersen lek zodat we nog maar vijf leiders hadden die met vijftien seconden voorsprong aan de laatste veertien kilometer begonnen. De nieuwe wereldkampioen zat bij de vijf: Pidcock, Foss, Sajnok, Bisegger en de Italiaan Batistella. De Pool Sajnok moest in de laatste helling de rol lossen, de vier resterende leiders begonnen meer en meer naar elkaar te kijken. Te veel! De Zwitser Bisegger keek iets te veel achterom en kwam hierbij bijna ten val. De spanning viel te snijden, te meer daar nog drie achtervolgers probeerden de kloof te dichten en tot op tien seconden van de leiders naderden.

Bij het opdraaien van de laatste rechte lijn was de mini-hergroepering een feit. Een spurt met zeven waarin de Nederlander Eekhoff, in laatste instantie teruggekeerd in de spits van de wedstrijd, won voor de Italiaan Batistella en de Zwitser Bisegger. Stan Dewulf viel niet buiten de top tien.

Een uitgeputte Stan Dewulf. Foto: Photo News