Werchter Boutique organiseert extra festival voor Billie Eilish

Werchter Boutique krijgt in 2020 niet één, maar twee edities. Na Taylor Swift brengt het festival ook Billie Eilish naar ons land – zij het op een andere dag.

Tien dagen geleden pakte Werchter Boutique uit met een klepper als headliner: het festival brengt op zaterdag 20 juni Taylor Swift naar het Festivalpark in Werchter. Maar eentje is geentje, moet de organisatie gedacht hebben. Een maand later, op zondag 19 juli, zal eenmalig een extra editie van het festival plaatsvinden. Dan wist Boutique immers Billie Eilish te strikken.

De nog steeds maar 17-jarige artieste maakte afgelopen zomer al indruk tijdens Pukkelpop. Op het hoofdpodium en niet in de Dance Hall-tent waar ze oorspronkelijk geprogrammeerd stond: haar debuutalbum When we all fall asleep, where do we go? was uitgegroeid tot zo’n hit dat de organisatie wou vermijden de tent te klein werd.

‘Billie Eilish is een wereldster’, zegt organisator Herman Schueremans in een persbericht. ‘Headlinen op een Werchterpodium, dat kan ze. Haar toerperiode matchte niet met onze andere festivals, maar dat wilden we een passage niet in de weg laten staan.’

Het eenmalige extra festival wordt een volwaardig dagfestival, laat de organisatie nog weten. De verdere line-up is in de maak. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag 4 oktober via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Tickets zullen 89 euro kosten.