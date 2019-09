Isaac Kimeli in finale 5000 meter, geen stunt voor Renée Eykens en Fanny Smets op het WK atletiek

Geen goed nieuws op de eerste dag van het WK atletiek voor de Belgen. Renée Eykens kon zich niet plaatsen voor de halve finales op de 800 meter, Fanny Smets is uitgeschakeld in het polsstokspringen. Isaac Kimeli mag wel naar de finale op de vijf kilometer.

De 23-jarige Eykens liep in de eerste van zes reeksen van de 800 meter pas naar de zesde plaats in 2:03.65. Dat volstond helemaal niet voor kwalificatie. Alleen de drie snelste loopsters van elke reeks plaatsten zich voor de halve finales, net als de zes beste verliezende tijden, waar onze landgenote niet tot behoorde. Eykens werd finaal 32e.

“Ik had geen speciaal plan”, reageerde ze. “Ik wilde gewoon volgen en op een goede plaats eindigen. Dat lukte niet. De omstandigheden op de piste waren niet ideaal, er was geen frisse lucht. Maar dat was voor iedereen hetzelfde. Het was niet dat ik er helemaal niets van bakte, maar ik was gewoon niet sterk genoeg”, stak de Belgische nadien de hand in eigen boezem.

Eykens staat op de IAAF-ranking nog vijftiende, al is dat een magere troost. “Dat helpt me misschien om me volgend jaar te plaatsen voor de Spelen, maar hier was het niet het geval”, aldus de Belgische.

Fanny Smets flirt met eigen Belgisch record, maar misloopt finale polsstokspringen

Fanny Smets heeft zich in Doha niet kunnen plaatsen voor de finale van het polsstokspringen. De 33-jarige Smets moest om door te stoten de lat van 4m60 halen. Dat was op papier helemaal geen eenvoudige opdracht, want dan diende ze haar nationale record met negen centimeter te verbeteren.

Foto: BELGA

Smets begon goed met een foutloze poging over 4m20, maar geraakte nadien niet meteen over 4m35. Dat lukte bij een tweede sprong dan toch, en nadien werd ook de horde van 4m50 vlot genomen. Smets kwam zo erg dicht bij haar Belgische record (4m51), maar faalde nadien driemaal op 4m55. Zeventien atleten sprongen de vereiste 4m60 en bereikten de finale. Smets werd uiteindelijk 20e. De finale staat zondag op de planning.

Gatlin en Coleman stomen zonder problemen door op 100m

De Amerikanen Christian Coleman en Justin Gatlin hebben zich dan weer vlot geplaatst voor de halve finales op de 100 meter. Coleman zette in de reeksen de snelste tijd neer in 9.98, titelverdediger Gatlin liep in 10.06 naar de derde tijd. De Zuid-Afrikaan Akani Simbine legde in 10.01 beslag op de tweede plaats. Het was voor Coleman de eerste wedstrijd nadat hij eind augustus in opspraak kwam toen hij drie dopingcontroles miste. Uiteindelijk kreeg hij daarvoor geen straf.

De halve finales en medaillestrijd volgen zaterdag.