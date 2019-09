‘Ze is er niet meer, dat is zeker.’ Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is ervan overtuigd dat de wolvin Naya niet meer rondloopt in Leopoldsburg. Meer zelfs, hij denkt dat de wolf is doodgeschoten. Maar het Agentschap voor Natuur en Bos kan dat voorlopig niet bevestigen.