Was Hallerbos inspiratiebron voor ‘Frozen 2’?

Was het Hallerbos, met zijn mooie, paarsblauwe bloementapijt in de lente, een inspiratiebron voor de makers van de nieuwe animatiefilm Frozen 2 die vanaf 20 november draait in de bioscopen?

Volgens sommigen die de trailer bestudeerden, heeft het er in elk geval veel van weg. In de film is inderdaad een boslandschap te zien met bloeiende paarse bloemen, die er wel wat anders uitzien dan de bekende boshyacinten in het Hallerbos.

Maar het concept is in elk geval gelijklopend en in de trailer is er sprake van het sprookjesbos. Ook het Hallerbos wordt op buitenlandse internetsites weleens zo genoemd.

‘Het Hallerbos vestigt jaar na jaar records wat het aantal bezoekers betreft’, zegt burgemeester Marc Snoeck (SP.A). ‘2019 was opnieuw een recordjaar met meer dan twintigduizend bezoekers. Zij maakten tijdens de drie weekends van de hyacintenbloei gebruik van de speciale shuttlebussen van De Lijn.’

De burgemeester verwacht dat er volgend voorjaar mogelijk nog meer bezoekers zullen zijn door de Disneyfilm. Het verhaal van sneeuwprinses Elsa en sneeuwpop Olaf is immers razend populair bij kinderen.