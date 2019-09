Ingetogen staat niet in het woordenboek van Balmain-ontwerper Olivier Rousteing, die er ook na acht jaar nog in slaagt het Franse luxelabel naar nieuwe hoogtes te brengen. Op de modeweek in Parijs pakte hij uit met een collectie waarover niet snel zal zijn uitgepraat. Matching jeanslooks in snoepkleurtjes, grafisch zwart-wit, veel blingbling en kleurblokken waren enkele van de ingrediënten. Ook de kledingstukken in plissé sprongen in het oog door de manier waarop ze op het lichaam waren gedrapeerd of werden bijeengehouden via een ring die ook dienstdeed als juweel.