Klimaatstaking brengt wereldwijd opnieuw honderdduizenden mensen op straat

Opnieuw zijn wereldwijd honderdduizenden mensen op straat gekomen voor het klimaat.

In Europa wordt onder meer betoogd in Finland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Portugal, Mallorca en Zweden.

Meer dan 1 miljoen mensen zouden mee hebben gelopen in de klimaatacties op 180 plaatsen in Italië. In Milaan, Napels en Turijn was de opkomst het grootst met om en rond de 100.000 mensen, aldus de organisatie.

Ook in Nederland lag het zwaartepunt van de klimaatacties op vrijdag, eerder dan op 20 september zoals dat in België het geval was. Een woordvoerder van de organisatie schat dat er ruim 25.000 mensen op de been waren in Den Haag.

In Nieuw-Zeeland, waar de acties ondertussen zijn afgelopen, gingen tienduizenden mensen betogen. ‘We ontvangen nu betrouwbare berichten dat 170.000 betogers in het hele land aan het staken zijn’, hadden de organisatoren via Twitter gemeld.

New Zealand leading the way into Friday nr 2 in #WeekForFuture

Early reports speak of 170’000 people on #ClimateStrike in NZ. Or 3,5% of the population...

Good luck everyone striking around the world. Change is coming!!#FridaysForFuture https://t.co/u5JIWkNDen — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 27, 2019

Later op de dag worden er nog acties verwacht op het Amerikaanse continent met het hoogtepunt in Montreal, Canada, waar klimaatactiviste Greta Thunberg mee gaat lopen.

Vorige week kwamen al miljoenen mensen op straat voor een ambitieus klimaatbeleid.