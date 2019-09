Chris Froome maakt eind oktober rentree in Japan na zware val in Dauphiné

Chris Froome maakt eind volgende maand zijn rentree. Volgens de organisatie van het Criterium de Saitama, een eendagskoers in Japan, staat de viervoudig winnaar van de Tour de France op zondag 27 oktober aan de start. Froome is herstellende van een zware val in het Criterium du Dauphiné.

De 34-jarige Brit ging in juni op hoge snelheid onderuit toen hij het parcours van de tijdrit verkende. Hij liep breuken op in een dijbeen, heup, elleboog, ribben en nekwervel. Froome onderging een urenlange operatie en lag weken in het ziekenhuis. De artsen vertelden de renner dat hij zes maanden nodig zou hebben om te herstellen.

Vorige week zei Froome echter dat hij dit jaar mogelijk toch nog gaat koersen. “Het zou fantastisch zijn als ik na het seizoen nog een paar kleine wedstrijden kan rijden. Dan kan ik me weer een beetje mengen tussen de profs.”

Volgens de organisatie van het criterium in Saitama, dat onder Tourorganisatie ASO valt, maakt Froome op 27 oktober zijn rentree. Team Ineos, de werkgever van Froome, heeft dat nog niet bevestigd. Froomes teamgenoot Egan Bernal, winnaar van de Tour, doet sowieso mee. Andere blikvangers die al bevestigden, zijn de Spaanse wereldkampioen Alejandro Valverde, Oliver Naesen, de Deen Jakob Fuglsang en de Italiaan Matteo Trentin.