Atletiekbond laat term ‘snelste verliezer’ vallen

Wereldatletiekbond IAAF stapt af van het gebruik van de term ‘fastest loser’ of ‘snelste verliezer’ op het wereldkampioenschap atletiek.

De wereldatletiekbond is in alle stilte gestopt met het gebruik van de term ‘snelste verliezer’. Dat merkte de Britse krant The Guardian op.

De beste verliezers zijn de personen die zich niet direct plaatsen voor de volgende ronde omdat ze niet bij de eerste twee of drie geëindigd zijn. Bij de kwalificaties van een atletieknummer is het vaak zo dat de eerste twee zich automatisch plaatsen. Vervolgens wordt er naar de ‘verliezers’ gekeken. De atleten die de beste tijd hebben gelopen, plaatsen zich dan alsnog voor de volgende ronde.

De beslissing van het IAAF komt er na klachten van insiders in de atletiekwereld en kritiek op sociale media. De voornaamste klacht: de devaluatie van de prestatie van de atleten. Die personen zijn namelijk niet echt verliezers. Het is daarom dat de bond beslist heeft om de term te vervangen door ‘snelste niet-automatisch gekwalificeerde’.

Volgens het IAAF is de beslissing ‘a sign of the times’, een logische evolutie dus. ‘Dit reflecteert een evolutie in de taal’, klinkt het bij The Guardian. ‘We willen gewoon benadrukken dat zich kwalificeren een knappe prestatie is, ongeacht de plaats van de atleet.’