Wint Greta Thunberg de Nobelprijs voor de Vrede?

Het Noorse onderzoeksinstituut Prio voorspelt elk jaar wie de genomineerden zullen zijn voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dit jaar staan zowel klimaatactiviste Greta Thunberg als de Amerikaanse president Donald Trump op de lijst.

Al Gore won in 2007 samen met Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de Nobelprijs voor de Vrede, en de kans bestaat dat Greta Thunberg als klimaatactiviste die prijs ook in ontvangst zal nemen. Dat denkt alvast Prio, die op vraag van journalisten jaarlijks een shortlist opstelt met kandidaten. Ze proberen te voorspellen wie het Nobelprijscomité werkelijk zal nomineren.

De grote vraag omtrent haar kandidatuur, is of de strijd tegen klimaatverandering in verband staat met gewapende conflicten. Dat was een duidelijke voorwaarde van Alfred Nobel. Volgens de wetenschap zorgt klimaatverandering voor veranderende en extremere condities, die oorlog en vluchtelingen tot gevolg kan hebben.

En dan is er nog de vraag: is Thunberg niet te jong? De Pakistaanse Malala Yousafzai won de prijs op 17-jarige leeftijd voor haar strijd voor onderwijs in haar land. Het is dus niet ondenkbaar dat Thunberg op 16-jarige leeftijd de Nobelprijs kan winnen.

De Zweedse is natuurlijk niet de enige kandidaat op de shortlist van Prio.

De Amerikaanse president, Donald Trump, wordt erkend voor het ontdooien van het conflict in Noord-Korea. Hij werd genomineerd door een groep Amerikaanse congresleden, en door parlementsleden uit Noorwegen.

Een minder bekende kanshebber is de premier van Ethiopië, Abiy Ahme. Hij staat op de lijst omdat hij tot een vredesakkoord kwam met buurland Eritrea in 2018. De twee landen vochten een bloedig gevecht uit tussen 1998 en 2000, waarbij meer dan 70.000 doden vielen. In 2000 vielen de vredesgesprekken in het water. Ahme wordt ook erkend omdat hij het verbod op oppositiepartijen ophief. Hij werd genomineerd door een Noorse professor en een Zweeds parlementslid.

Paus Franciscus en het hoofd van de VN Vluchtelingenorganisatie, Filippo Grandi, zijn volgens Prio kanshebbers door hun werk met vluchtelingen. Reporters without borders, Mayors for peace en een groep lokale vissers uit Indië werden ook opgemerkt. Op de lijst van Prio staan in totaal 40 namen.

De officiële nominaties gebeuren door parlementariërs, academici en onderzoekers uit de hele wereld, het Nobelcomité kreeg dit jaar 301 namen binnen. De winnaars van de Nobelprijzen worden in de week van 7 oktober bekendgemaakt. Op vrijdag 11 oktober wordt duidelijk wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.