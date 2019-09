Maarten Boudry na controverse: ‘Als geijkte procedure niet gevolgd is, dan trek ik mij terug’

‘Als blijkt dat de universiteit de geijkte procedure niet heeft gevolgd voor deze aanstelling, en dat andere kandidaten geen eerlijke kans kregen, dan trek ik mijn kandidatuur terug.’ Dat zegt Maarten Boudry (UGent) als reactie op een artikel van Knack, waarin anonieme bronnen de aanstellingsprocedure van de leerstoel Etienne Vermeersch aan de kaak stellen.

Op 20 september maakte de Universiteit Gent bekend dat wetenschapsfilosoof Maarten Boudry de kersverse leerstoel Etienne Vermeersch voor vier jaar bekleedt. De aanstelling geldt voor 20 procent en tot het takenpakket van de leerstoel behoort onder meer de organisatie van een groot debat, dat rond de sterfdatum van Vermeersch zal worden gehouden.

Het weekblad Knack publiceerde gisteren een artikel waarin anonieme bronnen brandhout maken van de procedure waarmee de leerstoel aan Boudry werd verleend. ‘Ondemocratisch en onethisch’ en zelfs ‘favoritisme’ noemen anonieme bronnen de procedure in Knack. De naam Boudry zou vanaf het begin al vastgelegen hebben, de procedure zou slechts een formaliteit zijn geweest.

Vanmiddag reageerde Boudry op Twitter met een statement. Hij ontkent dat hij zelf meegeschreven heeft aan de functieomschrijving van de leerstoel. ‘De tekst is door professor Freddy Mortier opgesteld, zonder mijn medewerking.’ Volgens Knack had Boudry die functieomschrijving wel zelf mee opgesteld.

Open vacature

Boudry erkent dat hij in mei aanwezig was op een vergadering met onder meer rector Rik Van de Walle. ‘Dat was toen al de tweede vergadering van die groep en de eerste keer dat ik over het idee van een leerstoel hoorde. Er zijn toen verschillende ideeën geopperd, zowel over de vorm, de inhoud en de procedure als de kandidaten. De bedoeling was aanvankelijk dat de commissie zelf een kandidaat zou voordragen, zonder open vacature (zoals vaker gebeurt bij de oprichting van een leerstoel). Nadien bleek dat formeel niet mogelijk en werd beslist om toch met een open vacature te werken. Op dat moment heb ik mij teruggetrokken uit de voorbereidingen.’

‘Ik heb toen duidelijk gezegd dat ik ermee verveeld zat dat ik betrokken was bij de werkgroep over het intellectuele nalatenschap van Etienne Vermeersch’, gaat Boudry verder. ‘Had ik geweten dat er een open vacature zou komen, was ik natuurlijk weggebleven van die vergaderingen. De rector heeft me toen verzekerd (op mijn vraag) dat de UGent een eerlijke procedure zou opstarten met een open vacature, conform de regels.’ Volgens Boudry is de correcte procedure daarna gevolgd.

Herbeginnen?

Over de toekomst is Boudry duidelijk. ‘Als blijkt dat de universiteit de geijkte procedure niet heeft gevolgd voor deze aanstelling, en dat andere kandidaten geen eerlijke kans kregen, dan trek ik mijn kandidatuur bij deze terug en wil ik de UGent verzoeken de hele procedure voor de aanstelling opnieuw te starten. Dan zal ik me gewoon opnieuw kandidaat stellen.’