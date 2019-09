Wouter Vrancken onder de indruk van sterkste Club Brugge in jaren: “Vol aan de bak tegen de toekomstige landskampioen”

KV Mechelen staat zaterdagavond voor 16.500 supporters tegenover Club Brugge. Een prestigeduel waarin Malinwa zich tegen de absolute titelfavoriet wil meten. Bij Wouter Vrancken is het respect voor Philippe Clement groot. “Het blijft niet bij woorden, zijn voetbalfilosofie is er echt ingetraind. Daar wil ik iets tegenoverzetten.”

In tegenstelling tot Club Brugge trad KV Mechelen deze week niet aan in de Croky Cup. Het BAS legde de Kakkers immers een verbod op deelname op. “Het is jammer dat we onze titel niet mogen verdedigen”, zei Vrancken vrijdag tijdens zijn perspraatje. “Na ons knappe parcours van vorig jaar smaakte de beker naar meer, maar intussen heb ik wel vrede met die beslissing.”

Blauw-zwart klopte woensdag Francs Borains (0-3) en trekt dinsdag naar Madrid voor zijn tweede groepsmatch in de Champions League. Kan KV hiervan profiteren? “Ik denk niet dat die midweekwedstrijden een rol gaan spelen, maar het mag natuurlijk”, grijnsde Vrancken. “Bij jongens als Vormer, Vanaken en Rits weet je dat die er iedere keer vol voor gaan. Ik verwacht niet dat zij al met hun hoofd bij Real zitten.”

Ademruimte na zege in Kortrijk

Vrancken volgde vorig weekend de topper tussen Club en Anderlecht. De Bruggelingen leverden een ware demonstratie af. “We moeten vol aan de bak tegen de toekomstige landskampioen. (lacht) Het is gewoon de algemene perceptie in België. Dit is het beste Club in jaren. Ik zie niemand sterker voor de dag komen. Mijn respect voor Clement is groot. Zowel bij Genk als bij Club zie je zijn filosofie over voetbal terugkomen. Het blijft niet bij woorden bij hem. Zijn ideeën zijn er ook echt ingetraind. Daar wil ik iets tegenoverzetten.”

De Mechelse zege in Kortrijk (2-3) kwam op een ideaal moment. Na de inbreng van Van Damme aan de rust draaiden de bezoekers de netelige situatie nog om. “Zijn présence straalt ook af op de anderen van de ploeg. Dankzij die zege in Kortrijk hebben we toch wat meer ademruimte. Op training zag ik dat het geloof weer helemaal terug is. Winst tegen Club zou ons seizoen iets extra geven. Als we durven te voetballen en voor elkaar door het vuur gaan, kunnen we het zulke ploegen moeilijk maken. Ook het uitverkochte stadion zal de drive van mijn spelers positief beïnvloeden.”

Bijker en Swinkels keren terug

Goed nieuws uit de Mechelse ziekenboeg. Bijker en Swinkels zitten opnieuw in de selectie, terwijl ook Engvall het individuele trainingswerk heeft hervat. Met Lemoine gaat het minder goed. De verdediger is al heel het seizoen op de sukkel met een adductorenletsel. De medische staf raadpleegde al verschillende specialisten, maar eenduidigheid over de blessure is er nog steeds niet. “Zijn situatie blijft status quo”, aldus Vrancken. “Laurent revalideert zowel bij ons als in de praktijk van Lieven Maesschalck, maar voorlopig weet hij niet waar het stopt. Hopelijk voor hem ziet hij binnenkort licht aan het einde van de tunnel.”