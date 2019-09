Eerste geval van West-Nijlvirus in Duitsland

In Duitsland is het eerste geval van het West-Nijlvirus bij een mens vastgesteld. Bepaalde muggen brengen de ziekte over. Bij dieren kwam de ziekte eerder al voor.

De patiënt is een 70-jarige man uit de oostelijke deelstaat Saksen die aan encefalitis (hersenontsteking, red) leed. Hij is volledig hersteld, zo meldt onder meer het Robert Koch Institute.

Het zal niet het laatste geval zijn. ‘De komende zomers verwachten we meer besmettingen met het West-Nijlvirus’, zegt Lothar Wieler, de voorzitter van het instituut.

Het virus komt oorspronkelijk uit Afrika, zoals de naam al aangeeft, maar rukt al een tijdje op in Europa. Dat wordt in verband gebracht met de klimaatopwarming. De afgelopen jaren zijn al verschillende uitbraken geweest in Zuid- en Midden-Europa.

In Duitsland werd het eerste geval bij dieren in 2018 gesignaleerd. Het zijn bepaalde muggen die de ziekte overbrengen, zoals de tijgermug. Vooral prooivogels, uilen en raven worden erdoor aangetast, maar ook paarden en mensen kunnen er ziek door worden.

Bij de mens verloopt de ziekte vaak zonder ziekteverschijnselen. Soms is er een griepaal syndroom (koorts, hoest, spierpijn, vermoeidheid, ...). Uitzonderlijk kan er een hersenvliesontsteking ontstaan. Vooral bij oudere mensen kan het virus dodelijk zijn.