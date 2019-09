Open VLD en CD&V afzonderlijk naar Jambon

Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) heeft zijn gesprekken voor de vorming van een Vlaamse regering hervat. Open VLD en CD&V worden afzonderlijk ontboden.

De drie partijen hebben een voormiddag de tijd gehad om zich intern te beraden over de formatie. Omstreeks 12.30 uur gingen Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en onderhandelaar Bart Somers als eerste binnen bij Jambon. Daarna is het de beurt aan CD&V. Pas in de loop van de namiddag of de vooravond zitten alle partijen opnieuw samen.

Bij haar entree gaf Rutten kort commentaar bij de wenselijkheid van een begrotingsevenwicht. ‘De cijfers moeten kloppen, maar het is ook de bedoeling dat we veel investeren in een Vlaanderen dat ambitieus kan zijn’, zei ze.

Voor een eventueel akkoord wordt opnieuw gerekend op de nacht. Eerder afkloppen is, gezien de hoeveelheid dossiers die nog moeten worden doorgeworsteld, niet realistisch, valt te horen.

Gisterochtend leefde even de hoop dat de onderhandelingen al de voorbije nacht konden worden afgerond. Maar vrij snel doken er signalen op dat de gesprekken wat stroever en moeizamer verliepen dan verwacht. Hoewel verschillende onderhandelaars benadrukken dat er hard en in een ‘goede en constructieve sfeer’ is doorgewerkt, werd in de loop van donderdagavond duidelijk dat de landing zou worden uitgesteld.

Rond drie uur ’s nachts gingen de onderhandelaars uit elkaar. Zonder crisis.

Een van de belangrijkste en moeilijkste knopen blijft de begroting. Hoeveel geld kan er gaan naar nieuwe investeringen en plannen en tegen wanneer moet de begroting in evenwicht zijn? Stelt de regering dat begrotingsevenwicht uit naar 2024 of wil men sneller uit de rode cijfers? En worden er naast de Oosterweelverbinding andere grote investeringen buiten de begrotingsdoelstelling gehouden?

Wat weten we al?

Er zou een akkoord zijn over lagere registratierechten, lagere erfenisrechten, een jobkorting voor de laagste lonen - allemaal zaken die geld kosten. Ook de afschaffing van de woonbonus is beslist.

Voorts wordt gefluisterd dat de afschaffing van de provincies van de baan is, net als de verplichte fusie van gemeenten. Er komt wel een strenger inburgeringsbeleid met betalende cursussen voor nieuwkomers (en een boete bij het falen), een gemeenschapsdienst voor werklozen, er komt een Vlaamse sjerp voor burgemeesters (in plaats van de tricolore sjerp) en ook de Vlaamse canon is nog niet begraven.

Verwacht wordt dat de nieuwe regering vanavond of vannacht vorm krijgt. Dan volgen zondag de partijcongressen van de regeringspartijen (de leden moeten het regeerakkoord goedkeuren) en houdt Jan Jambon op 30 september (maandag) zijn Septemberverklaring.