Eerst frustratie, dan blijdschap bij zilveren Julie De Wilde, die lof krijgt van bondscoach

Julie De Wilde heeft vrijdag zilver veroverd in de WK-wegrit bij de meisjes junioren. Na 86 km tussen Doncaster en Harrogate in Engeland kwam ze in een sprint net tekort tegen de Amerikaanse Megan Jastrab. Zelf reageerde ze eerst gefrustreerd, maar daarna overheerste tevredenheid: “Zilver is echt wauw.”

De Wilde pakte haar medaille na een verbazend sterke sprint, waarbij ze uit een verloren positie terugkwam. “Zilver was het hoogst mogelijke. Er werd heel lang gewacht om de sprint te beginnen. Hadden we vroeger beginnen sprinten, was ik misschien derde geweest. Ik was op het einde echt een beetje moe. Ik zat in de achterste positie van de groep. Ik heb mij dan nog een keer opgepept om alles te geven en strandde ik op zilver. Ik heb voordien al met die Amerikaanse gereden. Toen zij aanviel, zat ik iets te ver achteraan om nog te kunnen reageren.”

De 17-jarige reageerde in eerste instantie een beetje gefrustreerd. “Ik kwam dicht bij de zege, maar kan het intussen al een beetje plaatsen. Zilver is echt wauw, goud was nog wauw’er geweest.”

Over de vele valpartijen kon De Wilde het volgende kwijt: “Het was echt zeer gevaarlijk. Er werd heel veel geduwd en gevallen. Het was zeer nerveus. Ik ben blij dat ik recht ben gebleven.”

Bondsoach: “Als het tien meter verder is, kan ze winnen”

De Wilde viel al eerder in de prijzen: ze is ook Belgisch kampioene veldrijden en verbeterde dit jaar al het elf jaar oude nationaal record van Jolien D’hoore in de individuele achtervolging. “Ze moet nog zeventien worden”, benadrukt bondscoach Ludwig Willems. “Ze verjaart pas in december dus eigenlijk is ze nog maar nieuwelinge. Door haar gebrek aan ervaring laat ze zich nog wel eens wegdrummen. Als het tien meter verder is, heeft ze kans om te winnen. Ze reed dit jaar al knappe uitslagen in België , maar nu bewijst ze er ook te staan op mondiaal vlak. Julie is onbevangen en een losbol. We hebben nog niet het laatste van haar gezien.”