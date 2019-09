Rainbow Warrior meert aan in Oostende

Het Greenpeace-schip Rainbow Warrior is vrijdagmorgen aangemeerd in de haven van Oostende. Dit weekend opent het schip de deuren voor publiek.

Met wat vertraging is het 58 meter lange schip aangekomen in Oostende. Daar blijft het nog liggen tot 2 oktober. Daarna vaart het schip naar Antwerpen, waar het blijft van 4 tot 8 oktober.

Geïnteresseerden konden zich inschrijven om de boot tijdens het weekend te bezoeken. Greenpeace ontving ongeveer 8.000 inschrijvingen en moest uiteindelijk de inschrijvingen stopzetten.

De Rainbow Warrior is al sinds begin juni in Europese wateren om de omslag van fossiele brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie te promoten in het kader van de ‘United for Climate’-tour. Het schip blijft in totaal zo’n 10 dagen in ons land.

Het is de eerste keer dat de Rainbow Warrior naar België komt.