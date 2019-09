Zilver voor Julie De Wilde op WK voor meisjes-junioren in Yorkshire, Amerikaanse Megan Jastrab wint na incidentrijke koers

De eerste medaille voor België in een wegrit op het WK wielrennen is een feit: de 16-jarige Julie De Wilde pakte zilver bij de meisjes-junioren. De 17-jarige Amerikaanse Megan Jastrab was net iets sneller en is de nieuwe wereldkampioene na een nerveus kampioenschap (86 km), dat gekruid werd door heel wat valpartijen. Twee op twee dus voor de Verenigde Staten, na eerder al de zege van Quinn Simmons in de juniorenwedstrijd donderdag. Na het zilver van remco Evenepoel in het tijdrijden is het de tweede Belgische medaille in Yorkshire.

LEES OOK. De ene valpartij na de andere op WK bij meisjes-junioren: Sloveense rijdt recht op seingever

De wedstrijd begon met de ene valpartij na de andere, onder meer de Belgische Jade Lenaers zou in de finale tegen de vlakte gaan.

Toen de Amerikaanse favoriete Megan Jastrab op 43 kilometer van de finish de schifting forceerde, brak de koers open. Onze (snelle) landgenote Dina Scavone was bij de pinken maar dat feestje ging niet door.

❗️Attack ❗️



One of the pre-race favourites, Megan Jastrab 🇺🇸, is keen to drive this.



Here we go! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/WIexkM0SPa — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

Daarop sprong de Française Cedrine Kerbaol weg, met de Chileense Catalina Soto Campos in het wiel. Zij pakten een halve minuut en zorgden zo voor de nodige nervositeit in het peloton, vooral bij de Italiaanse en Britse meisjes.

Cedrine Kerbaol 🇫🇷 makes a move and Catalina Anais Soto Campos 🇨🇱 goes with.



They’ve got 28 seconds with 19km to go. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/gz6Ozo0d6Y — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

Geen plaatselijke rondes voor deze meisjes maar wel nog enkele venijnige hellingen in de finale, waarin het ploegenspel in de achtervolging belangrijk werd. Toen de achtervolgers dichterbij kwamen, probeerde de Chileense Soto Campos het solo op zes kilometer van de streep maar alleen tegen een jagend peloton was zij kansloos.

Vervolgens probeerde de Russische Aigul Gareeva het, nadat ze eerder al de tijdrit had gewonnen. Eén van de kanshebsters dus en de Amerikaanse Jastrab sprong attent mee.

3km to go and Soto Campos 🇨🇱 is caught.



All together for the lead into the finish!



Attack by Megan Jastrab 🇺🇸 and Aigul Gareeva 🇷🇺! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/Ws7yaEyfIH — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

De Amerikaanse maakte het af in de sprint, waarin Julie De Wilde nog sterk kwam opzetten. De Belgische eerstejaars moest van ver komen maar sprong over alles en iedereen, alleen Jastrab kon ze niet meer inhalen waardoor ze uiteindelijk (knap) tweede werd. De Nederlandse Lieke Nooijen spurtte naar brons, Gareeva viel nog net naast het podium.

🥇🌈🥇🌈



It’s GOLD for Megan Jastrab 🇺🇸 in Junior Women’s Road Race!! #Yorkshire2019 pic.twitter.com/RXiglxutKs — UCI (@UCI_cycling) September 27, 2019

Jastrab volgt op de erelijst de Oostenrijkse Laura Stigger op. Die pakte vorig jaar voor eigen publiek in Innsbruck de titel.

Vrijdagnamiddag komen de mannen beloften (U23) in actie in de wegrit. Zij leggen 173 km af. Dinsdag werd Brent Van Moer in de tijdrit vijfde.

LEES OOK. Zilveren medaille van Julie De Wilde op WK is slechts een begin volgens bondscoach: “Ze heeft een heel grote toekomst”

Video: bvc

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

(later meer)