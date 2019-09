Toeristenvisa en soepelere kledingvoorschriften: Saudi-Arabië wil meer toeristen lokken

09/12/2017

Onze vrouw reisde solo (met drie chaperons) door Saudi-Arabië

Saudi-Arabië haalt de media doorgaans als aartsconservatief koninkrijk waar vooral vrouwen tegen de alcoholvrije bierkaai vechten. Onze vrouw viel toch voor de intrigerende waas van mysterie die over het land van sluiers, heilige steden en strenge wetten hangt. Om zelf achter het stuur te mogen plaatsnemen was ze enkele maanden te vroeg, maar kijken stond vrij. Of toch min of meer.