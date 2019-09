Antwerp ook zondag in Oostende zonder Defour? “Een ontsteking aan de hiel”

Nadat hij in de beker roteerde, wil Laszlo Bölöni zondagavond in Oostende gewoon weer met zijn typeploeg spelen. Als dat kan, natuurlijk. Voor Arslanagic, Juklerod en Mirallas is er geen probleem, maar Steven Defour is wel nog onzeker. “Steven speelde niet tegen Lokeren, omdat hij niet kón spelen”, aldus Bölöni vanochtend op zijn persbabbel. “Hij sukkelt met een ontsteking aan de hiel – exact hetzelfde als Ritchie (De Laet, red.), maar minder erg.” Vandaag staat Defour wel terug op het oefenveld.

Op de 4-2-bekerzege tegen Lokeren, waar Antwerp verlengingen voor nodig had, wilde Bölöni niet te veel meer terugkomen. “We brachten ons in de problemen gebracht, omdat we onze superioriteit niet omzetten in een makkelijke zege. Ik hoop gewoon dat iedereen beseft dat we in de competitie twee punten hadden verloren.”

De tegenstander in de 1/8ste finales (tussen 3 en 5 december) heet Genk. Bölöni is er niet te blij mee. “Uiteraard niet, Genk is de kampioen.” Wel heeft Antwerp het thuisvoordeel. “We hebben het thuisvoordeel, maar Genk blijft de kampioen. (glimlacht) Dan had ik liever een amateurploeg geloot.”