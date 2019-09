Cipiers Antwerpse gevangenis leggen werk neer

In de gevangenis van Antwerpen hebben de cipiers vrijdagochtend het werk neergelegd. Dat meldt ACV-vakbondssecretaris Filip Dudal.

Vrijdagochtend vond er een personeelsvergadering plaats. Na afloop werd beslist het werk neer te leggen. De politie is aanwezig om de veiligheid in de gevangenis te verzekeren.

Het personeel is kwaad over het chronisch personeelstekort. Het gebrek aan cipiers zorgt voor een ‘onveilige situatie’ in de gevangenis, aldus Dudal. ‘Op sommige dagen zijn er twintig cipiers te weinig.’

Cipiers kunnen ook moeilijk verlof opnemen. ‘Een dag verlof opnemen moet drie maand op voorhand worden aangevraagd. En een week voor die geplande verlofdag is men er nog niet zeker van’, legt Dudal uit.

Er worden wel examens uitgeschreven voor de functie van cipier, maar volgens Dudal zonder veel succes. ‘Het beroep moet aantrekkelijker worden gemaakt’.

Deze week vonden al spontane acties plaats in de gevangenis van Sint-Gillis. In de gevangenis van Hasselt is een stakingsaanzegging ingediend.