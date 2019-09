Wordt de bouwsector stilaan genderneutraal?

Is de bouw geen typische mannensector? En kun je daar als vrouw wel je draai vinden? De verhalen van ingenieur Evelien De Nil en veiligheidscoördinator Viviane Vermeulen tonen aan dat de tijden veranderd zijn. “In mijn generatie speelt je gender niet echt.”

Werken voor de grootste bouwgroep in België die internationaal actief is, het leek Evelien De Nil wel wat. Na haar studies burgerlijk ingenieur-architect solliciteerde ze bij BESIX in Brussel. “Ik werk hier nu anderhalf jaar. Momenteel werk ik aan de realisatie van een waterzuiveringsinstallatie in Ivoorkust. Als structural engineer sta je in voor het ontwerp ervan. Maar je job gaat verder dan alleen ontwerpen. Je werkt nauw samen met technische tekenaars, werfleiders, geotechnici en uiteraard de opdrachtgevers. Dat we door samen te werken iets betekenisvol kunnen realiseren, vind ik top. Ook het feit dat die projecten wereldwijd zijn, spreekt me aan.”

Denk niet in clichés

Of ze snel wist dat ze uit het juiste hout gesneden is voor een loopbaan in de bouwsector? “Het geeft echt een fijn gevoel om het resultaat van je werk te zien, op het terrein of op foto. Toegegeven, in mijn job moet je wel stressbestendig zijn. Er zijn dagen waarop er van je verwacht wordt dat je snel antwoorden geeft op de vragen van mensen op het terrein. Maar dat stoort me niet. Het doet me beseffen dat mijn bijdrage aan een bouwproject betekenisvol is.”

En hoe valt het mee om als vrouw in de bouw je plaats te veroveren? “In mijn generatie speelt je gender niet echt. Men kijkt vooral naar je capaciteiten. Zelf heb ik het geluk gehad om op te groeien in een omgeving waar je talent en niet je gender je toekomst bepaalt. Dat er nog steeds meer mannen in onze sector actief zijn, hoeft je als vrouw niet te intimideren. Ik zou zeggen: wees jezelf en denk niet in clichés om het beste uit jezelf te halen. Op termijn creëert dat de grootste meerwaarde voor de bouwprojecten waaraan je werkt én voor je loopbaan.”

