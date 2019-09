Succescoach Jorge Sampaoli eist 4,5 miljoen euro schadevergoeding van Chileense voetbalbond

Jorge Sampaoli, de voormalige bondscoach van Chili, is met zijn ex-werkgever verwikkeld in een financieel geschil. De Argentijn eist samen met twee collega’s 4,5 miljoen euro van de Chileense voetbalbond.

Sampaoli, zijn technisch assistent Sebastian Beccacecece en fysical coach Jorge Desio vragen onder meer dat 1.058 miljoen pesos (ongeveer 1,38 miljoen euro) belastingen wordt teruggestort. Ze eisen ook een schadevergoeding van 3,1 miljoen euro omdat de Chileense federatie hen had beschuldigd 200.000 dollar te hebben ontvangen om advies te verlenen aan een opleidingsschool voor trainers en scheidsrechters.

Het trio diende de klacht al in maart in maar volgens de Chileense bond is de federatie daar pas vorige week van op de hoogte gesteld.

Sampaoli stond tussen 2012 en 2016 aan het hoofd van de Chileense ploeg. Hij leidde Arturo Vidal en co in 2015 naar de titel op de Copa America. Vandaag traint de 59-jarige Argentijn het Braziliaanse Santos.