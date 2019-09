Vijftien verdachten opgepakt in onderzoek naar bende die Albanezen naar het VK smokkelde

De Belgische en Engelse politie hebben vijftien verdachten opgepakt in een onderzoek naar een bende die Albanezen naar het VK smokkelde. Dat meldt de federale politie.

De Belgische en Engelse politie hebben op 23, 24 en 25 september vijftien verdachten van mensensmokkel opgepakt. De arrestaties vormen het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars die Albanezen overbracht naar het Verenigd Koninkrijk via verborgen plaatsen in wagens of in afspraak met vrachtwagenbestuurders. In België werden twaalf verdachten opgepakt, in Engeland twee en in Duitsland een, meldt de federale politie vrijdag.

Het parket van Oost-Vlaanderen startte, in samenwerking met de FGP Oost-Vlaanderen, een onderzoek naar een bende uit het Gentse die voornamelijk Albanezen zou smokkelen naar het Verenigd Koninkrijk en daarbij een hotel in de Gentse haven zou gebruiken als logeerplaats in afwachting van de oversteek.

Hoofddoelwit

Het hoofddoelwit in België, een 29-jarige Albanees, werd op 23 september opgepakt in de regio rond Gent. Bij de daaropvolgende huiszoeking werd een tweede verdachte aangetroffen.

In de ochtend van 24 september volgde er een grootscheepse actie om de andere verdachten te kunnen oppakken. Daarbij werden in België in totaal twaalf verdachten opgepakt.

In Engeland werden twee verdachten opgepakt, nadat de onderzoeksrechter te Gent een Europees aanhoudingsbevel voor hen had uitgevaardigd. Op 25 september werd ten slotte een 15de verdachte opgepakt in Duitsland. Zij zullen uitgeleverd worden aan België om hier voor de rechter te verschijnen.

Op 24 en 25 september werden vijf verdachten die in België opgepakt werden, voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Deze plaatste hen alle vijf onder aanhoudingsmandaat. De overige zeven verdachten werden in vrijheid gesteld in afwachting van het proces.