‘American dream’: Jennifer Lopez en Shakira treden samen op tijdens Super Bowl

De twee wereldsterren Jennifer Lopez en Shakira zullen in februari samen optreden tijdens de halftime-show van de Amerikaanse Super Bowl, de finale van het American football-seizoen.

De Colombiaanse zangeres Shakira en de Amerikaanse ster Jennifer Lopez, kortweg J.Lo, zullen in februari samen de prestigieuze show tijdens de Super Bowl verzorgen. Dat maakte de National Football League (NFL) via Instagram bekend. De voorbije twee jaar traden Justin Timberlake en Maroon 5 op tijdens de pauze.

Shakira is een van de bestverkopende Latijns-Amerikaanse muzieksterren ter wereld. Ze werd wereldberoemd met het nummer Hips Don’t Lie. J.Lo is bekend van nummers als Ain’t your mama, On the floor en Jenny from the block.

In een reactie zegt Lopez dat ze niet kan wachten om haar kunsten te laten zien ‘op ‘s werelds grootste podium’. Haar Colombiaanse collega spreekt van een ‘American dream’ die is uitgekomen. ‘Groter dan dit wordt het niet’, schrijft ze op Twitter.

Het optreden tijdens de rust van de finale van het American football-seizoen is enorm prestigieus. In het verleden traden onder meer Lady Gaga, Coldplay, The Who, Bruce Springsteen, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Bruno Mars, U2, Beyonce, Madonna, Michael Jackson en Paul McCartney op.

In 2004 beleefde Janet Jackson (aan de zijde van Justin Timberlake) er haar fameuze ‘nipple gate’ affaire. Sindsdien wordt de show met enkele seconden vertraging uitgezonden. Het optreden van Prince in 2007, toen hij ‘Purple Rain’ te berde bracht tijdens een plensbui, wordt nog steeds gezien als het beste optreden ooit.