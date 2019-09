Max Verstappen met voorsprong de snelste tijdens tweede oefensessie GP van Rusland

Max Verstappen heeft tijdens de tweede oefensessie voor de GP van Rusland de snelste tijd gereden. Verstappen was meer dan drie tienden sneller dan de rest.

Op de Autodrom Sochi in badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, waar in 2014 de Winterspelen plaatsvonden, legde Verstappen een ronde af in 1:33.162. Daarmee was hij 0.335 sneller dan de Monegask Charles Leclerc (Ferrari). De derde en vierde tijd kwamen op naam van Mercedesrijders Valtteri Bottas (op 0.646) en wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (op 0.798).

In de eerste oefenritten toonde Leclerc zich de snelste van het pak (1:34.462) voor Verstappen. Zaterdag staan de derde oefenritten (11u-12u) en de kwalificaties (14u-15u) op het programma. De GP begint zondag om 13u10.

De GP van Rusland wordt voor de achtste keer georganiseerd. Lewis Hamilton won in 2018 voor de derde maal in Sotsji en is daarmee recordhouder.

Uitslag:

1. M. Verstappen Red Bull 01:33.162 29

2. C. Leclerc Ferrari 01:33.497 33

3. V. Bottas Mercedes 01:33.808 22

4. L. Hamilton Mercedes 01:33.960 32

5. S. Vettel Ferrari 01:34.201 32

6. P. Gasly Toro Rosso 01:34.971 26

7. S. Pérez Racing Point 01:34.998 31

8. N. Hulkenberg Renault 01:35.026 33

9. L. Stroll Racing Point 01:35.176 31

10. A. Albon Red Bull 01:35.216 18

11. L. Norris McLaren 01:35.223 33

12. D. Kvyat Toro Rosso 01:35.337 38

13. K. Magnussen Haas 01:35.351 26

14. D. Ricciardo Renault 01:35.370 28

15. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:35.374 34

16. R. Grosjean Haas 01:35.593 31

17. C. Sainz Jr. McLaren 01:35.635 29

18. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:36.004 29

19. G. Russell Williams 01:36.785 38

20. R. Kubica Williams 01:37.838 36

