Triggerfinger neemt ‘enkele jaren’ pauze

Triggerfinger neemt een pauze die ‘minstens een paar jaar’ zal duren. Onverwacht, want in hun twintigjarige carrière wilden Ruben Block (48), Mario Goossens (47) en Monsieur Paul (60) tot dusver nooit een snipperdag.

Het drietal bouwde de voorbije twee decennia een reputatie op als onvermoeibare machine. Zeker sinds de doorbraak bij het brede publiek – met ‘I follow rivers’ in 2012 – lag Triggerfinger nauwelijks een dag stil. Dit jaar alleen al speelden ze tientallen shows in heel Europa, festivals als Werchter Boutique en Lokerse Feesten, en vier uitverkochte jubileumconcerten in De Roma.

‘We vierden dit jaar ons twintigjarige bestaan en afgelopen zondag kwam een einde aan de Colossus-tournee’, zegt drummer Mario Goossens. ‘Dat was voorlopig het laatste concert van Triggerfinger. We gaan er voor minstens een paar jaar tussenuit. Misschien zelfs langer.’

Goossens maakte net de zesdelige muziekdocumentaire Paradise city, waarin hij voor Canvas afreist naar zes wereldsteden die werden getroffen door onheil. Dat combineert hij straks met een radioprogramma, een fotoboek, een cd en een theatertournee.