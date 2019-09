Wisselend bewolkte vrijdag met enkele buien

Vrijdagochtend regent het aanvankelijk nog over het oosten van het land, op andere plaatsen is het overwegend droog met opklaringen. Overdag vallen er buien, de meeste aan zee. Af en toe zijn er enkele korte opklaringen.

De maxima schommelen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in Laag­- en Midden­-België, meldt het KMI.

Zaterdag blijft het wisselvallig en wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt, met vanaf het zuidwesten buien. We halen maxima van 13 graden in Hoog­-België tot 18 graden in Vlaanderen. Het waait stevig met een vrij krachtige tot aan de kust mogelijk een krachtige zuidwestenwind. Rukwinden rond 60 kilometer per uur.

Zondag trekt een regenzone van west naar oost doorheen het land en verwachten we regelmatig regen of buien en veel wind, vooral na de middag. Een lokale donderslag is mogelijk. De maxima liggen tussen 14 en

19 graden. Er waait een vrij krachtige tot krachtige en tijdelijk zeer krachtige wind uit zuidwest, tegen de

avond ruimend naar westzuidwest met rukwinden rond tot 70 à 80 en aan zee lokaal tot 90 kilometer per uur.

Maandag is het nog licht wisselvallig met enkele buien, maar ook vaak droge momenten. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden. De wind is matig uit westelijke richtingen.