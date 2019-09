E-sigaret maakt dodelijke slachtoffers in VS

In de Verenigde Staten zijn zeker twaalf mensen gestorven door het gebruik van de elektronische sigaret. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

De gezondheidsdienst verkreeg informatie via de Amerikaanse deelstaten. Daaruit concludeert ze bovendien dat bij 805 mensen sprake is van een ‘bevestigd en waarschijnlijk’ longletsel dat ook aan het gebruik van elektronische sigaretten kan worden gelinkt.

De Amerikaanse autoriteiten waarschuwden de gebruikers van de e-sigaret eerder al voor haar negatieve effecten. Dat gebeurde na een groeiende stroom van berichten over Amerikanen die als gevolg van het ‘vapen’ of dampen een longziekte ontwikkelden of overleden waren. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak.

In Europa is tot nog toe geen gelijkaardige toename van de mysterieuze sterfgevallen bekend. De ziekte- en sterfgevallen lijken zich dus te beperken tot gebruikers van e-sigaretten in de Verenigde Staten.