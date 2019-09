Lerarentekort nekt Nederlandse basisschool

In het Nederlandse Amsterdam moet een basisschool de deuren sluiten omdat er niet genoeg leraren zijn. Het Nederlandse onderwijs kampt met een acuut lerarentekort.

In het Nederlandse Amsterdam moet een basisschool noodgedwongen de deuren sluiten omdat er niet genoeg leraren zijn. De 16e Montessorischool in Amsterdam-Zuidoost heeft 111 leerlingen. Voor twee klassen kon de school geen vaste docenten vinden. De vacatures raakten niet ingevuld. De school gaat zijn best doen om de leerlingen op andere scholen onder te brengen.

Het Nederlandse ministerie van Onderwijs noemt het heel vervelend voor de leerlingen en hun ouders. De school had zich niet eerder bij het departement gemeld, waardoor het ministerie zegt de oorzaak van de sluiting niet precies te kennen.

Lerarentekort

Net als Vlaanderen kampt Nederland met een lerarentekort. De scholenkoepels uit de grote Nederlandse steden schreven begin september nog een brief aan de minister van Onderwijs waarin ze vragen om een crisisaanpak. Ze schetsten zeventien noodmaatregelen, waaronder de inzet vrijwilligers, de verlaging van het aantal lesuren, de invoering van een vierdaagse schoolweek en zelfs het oprekken van de minimumleeftijd van scholieren van 4 naar 5 jaar.

Eind vorig jaar besloten Vlaanderen en Nederland nog in een gezamenlijke werkgroep te bekijken hoe ze het lerarentekort konden aanpakken. Volgens toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet Vlaanderen tegen 2024 jaarlijks op zoek naar zo’n 5.000 tot 7.000 leerkrachten. Het Nederlandse ministerie verwacht een tekort van 3.000 voltijdse leerkrachten in het basisonderwijs in 2020.

Lodewijk Asscher, voorzitter van de Nederlandse oppositiepartij PvdA, noemt de sluiting van de Montessorischool alvast dramatisch. 'In dit rijke land moet een school dicht omdat er geen leraren te vinden zijn. Het kabinet moet geen dag langer wachten en geld op tafel leggen', liet hij weten.