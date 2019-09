VS laten Iraanse vrouw vrij die werd veroordeeld na ‘proberen stelen van technologie voor Iran’

Een Iraanse vrouw die in de Verenigde Staten werd veroordeeld wegens het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran is opnieuw op vrije voeten en heeft het land verlaten. Dat heeft haar advocaat Robert Richman donderdag gemeld aan het Franse persagentschap AFP.

Negar Ghodskani werd in 2017 in Australië, waar ze wettelijk verbleef, opgepakt en in juli uitgeleverd aan de VS. Ze werd er door de Amerikanen van beschuldigd digitale technologie te hebben willen stelen door zich voor te doen als een medewerkster van een Maleisisch bedrijf. De gegevens zouden bedoeld geweest zijn voor het Iraanse bedrijf Fanamoj.

De vrouw werd in Minneapolis berecht en dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 27 maanden. De rechtbank besloot echter om haar vrij te laten en uit het land te zetten aangezien de lengte van haar straf nagenoeg overeenkwam met de periode dat ze in Australië en in de VS in detentie zat.

Op het moment van haar arrestatie was Ghodskani zwanger. Ze beviel van een jongetje, dat vervolgens door zijn vader naar Iran werd meegenomen.

‘Laten we ruilen’

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Javad Zarif haalde het geval van Ghodskani in april nog aan in het kader van een voorstel tot een gevangenenruil met de VS. Hij vergeleek het lot van de Iraanse toen met dat van de Iraans-Britse Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die door Iran werd vastgehouden omdat ze zou hebben deelgenomen aan manifestaties tegen het regime. De 40-jarige Zaghari-Ratcliffe werd op 3 april 2016 in het gezelschap van haar dochtertje opgepakt op de luchthaven van Teheran nadat ze een bezoek had gebracht aan familie. Ze werkte op dat moment voor de Thomson Reuters stichting, die verbonden is aan het persagentschap Reuters.

‘We horen spreken van Nazanin Zaghari en haar kind en ik vind het erg voor hen, ik doe mijn best om hen te helpen. Maar niemand spreekt over die andere vrouw in Australië, die in de gevangenis beviel van een kind, dat nu opgroeit buiten de gevangenismuren terwijl de moeder nog steeds opgesloten zit’, verklaarde Zarif enkele maanden geleden in New York. ‘Ik leg dit voorstel nu openlijk op tafel: laten we ruilen’, besloot de minister toen.

In Iran worden momenteel drie Australiërs vastgehouden, van wie er twee ook de Britse nationaliteit hebben. Na het nieuws over hun arrestatie begin september hadden de Australische media gemeld dat het geval van Negar Ghodskani als hefboom zou kunnen worden gebruikt tijdens de onderhandelingen over de vrijlating van de drie Australiërs. De Australische autoriteiten zelf zijn altijd erg discreet gebleven over de zaak.