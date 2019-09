Vape-angst in VS: Massachusetts bant tijdelijk alle e-sigaretten

Massachusetts bant vier maanden de verkoop van alle e-sigaretten, de topman van Juul stapt op en de monsterfusie Philip Morris/Altria mislukt.

Vapen, of dampen, is een alternatief voor roken waarbij een nicotinehoudende vloeistof wordt verdampt. En dat is niet zonder risico, blijkt steeds duidelijker in de VS. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zegt in een nieuw rapport dat er al zeker twaalf mensen gestorven zijn door het gebruik van de elektronische sigaret. Steeds meer gezondheidsexperts waarschuwen er luidop dat de Amerikaanse jeugd kampt met een ware ‘nicotine-epidemie’. En dat louter als gevolg van de razend populaire e-sigaret, wat een ware kettingreactie veroorzaakt.

Nog maar een maand geleden maakten Altria en Philip Morris bekend te willen fuseren. Maar wat een van de grootste fusies van dit jaar had moeten worden, gaat niet door. De schuldige: de e-sigaret. Want in de VS worden steeds vaker sterfgevallen toegeschreven aan de e-sigaret of ‘damp­sigaret’ van Juul, waarin tabaksreus Altria een belang heeft van 35 procent.

Inmiddels zouden in de VS al honderden jongeren ziek zijn geworden door een e-sigaret van Juul en al minstens negen tieners zouden eraan zijn gestorven. Waarvan volgens The Washington Post liefst vier in Massachusetts, dat gisteren als eerste Amerikaanse staat besliste om alle dampsigaretten voor minstens vier maanden te verbieden. En dat nauwelijks een maand nadat ook al New York en Michigan de verkoop van ­gearomatiseerde e-sigaretten hadden verboden.

Of die negen sterfgevallen inderdaad door Juul zijn veroorzaakt en wat het exacte gezondheidseffect van e-sigaretten is op jongeren, moet nog blijken. Maar de paniek is groot. President Donald Trump dreigde zelfs al met een nationaal verbod op gearomatiseerde dampsigaretten; als dat gebeurt, is Juul volgens eigen ­berekeningen 80 procent van zijn omzet kwijt.

En Vlaanderen?

Een reactie kon dan ook niet uitblijven. Woensdag stapte Kevin Burns, de ceo van Juul, op. Hij wordt opgevolgd door een manager van Altria. Die geeft nu toe dat het onaanvaardbaar is dat zoveel Amerikaanse jongeren aan de e-sigaret verslaafd zijn. Hij wil de trend naar eigen zeggen dringend keren. Het bedrijf stopt daarom met al zijn reclamecampagnes in de Amerikaanse media.

En Vlaanderen? Bij ons is een lichte variant van de Amerikaanse Juul sinds kort toegelaten, maar in de praktijk is hij nog niet te koop. In afwachting heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een nieuw advies gevraagd over de e-sigaretten aan de Hoge Gezondheidsraad, en dat specifiek ook voor jongeren.