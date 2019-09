Standard komt goed weg tegen Lommel

Standard heeft pas in de 91ste minuut verlengingen kunnen vermijden in de zestiende finales van de Croky Cup.

Aleksandar Boljevic opende de score, maar nadien scoorde Abdoulie Sanyang een doelpunt die de score heel lang op 1-1 hield. Pas in de blessuretijd konden de Rouches het verschil maken. Via opnieuw Boljevic.

Vergeleken met de competitiewedstrijd in Leuven bracht trainer Gislason zes andere spelers aan de aftrap. De debuterende Khammas verving Cauwenberg op de linksachter, Schoonbaert (gehuurd van Club Brugge) speelde zijn maidenmatch op de positie van centrale verdediger Siekman. Ippel, Thordarson, Cerigioni en Vermijl werden afgelost door Bitsindou, Vachiberadze, Mukjakic en Sanyang.

Dan speelde Standard meer met zijn typeploeg. Lestienne, Vanheusden, Bastien en Gavory begonnen op de bank, maar kleppers als Mpoku, Carcela en Emond stonden stuk voor stuk in de ploeg. Toch kwam het eerste gevaar van de bezoekers. Santermans kopte een vrijschop goed door richting Mujakic, die veel te zacht op Bodart knikte.

Luikse kansen

Standard schoot vervolgens wakker. Alsof de spelers zich dan pas de waarschuwing van Michel Preud’homme ter harte namen. De Luikenaars werden vorig seizoen in de beker uitgeschakeld door het nietige Knokke en een herhaling daarvan moest absoluut uitblijven. Preud’homme kondigde aan dat zijn ploeg de match zou voorbereiden alsof het tegen Charleroi of Arsenal was. Kansen volgden snel, al bleef het tempo bijzonder laag.

Amallah vond Boljevic, de Montenegrijn besloot op Svedkauskas. In de daaropvolgende hoekschop reageerde de Litouwse doelman ook attent op een poging van Bokadi.

Nog geen drie minuten later stuurde Carcela Boljevic in het straatje. Svedkauskas kon het openingsdoelpunt toen nog op knappe wijze voorkomen, maar was op het kwartier kansloos op de nieuwste poging van Boljevic. Vojvoda zette goed voor en hij hoefde maar binnen te tikken: 1-0.

Geen verplicht nummertje

De match leek gespeeld. Lommel was niet bij machte om het de Rouches moeilijk te maken. En het lege Sclessin – iets meer dan een kwart gevuld – inspireerde nu ook niet echt. Het resultaat was iets dat veel weg had van een oefenwedstrijd. Standard hield de voet van het gaspedaal en Lommel bleef op de eigen helft kamperen. Vijf minuten voor rust dribbelde Boljevic nog eens naar het midden. Zijn uithaal zoefde over.

Tot daar niets aan de hand voor Standard, terwijl de bezoekers de indruk gaven niet te veel energie in de partij te willen steken. Maar voetbal – en zeker bekervoetbal – blijft een gek spelletje. Eerst ontsnapte Lommel nog aan de 2-0 toen Carcela te slap besloot, daarna gebeurde wat niemand op dat moment voor mogelijk hield: de 1-1 viel. Henkens speelde de bal door de benen van Vojvoda en daar stond Sanyang moederziel alleen om de gelijkmaker voorbij Bodart te schieten. We kregen een wedstrijd.

Ontsnapping

Het duurde even voor dat doordrong bij de thuisploeg. Standard vergat snel te voetballen en Lommel zo in de match hielp. Via opnieuw Sanyang dreigde de ploeg van trainer Stefan Gislason opnieuw. Jawel, de voorlaatste in 1B, die slechts drie keer had gescoord in zeven matchen, legde de competitieleider in 1A het vuur aan de schenen. De irritatie groeide in Luik. Lestienne moest zelfs van de bank worden gelicht om de sputterende motor weer op gang te krijgen.

Zuur voor Lommel, maar de Rouches ontsnapten nog aan verlengingen. De manier waarop was misschien nog zuurder, want de 2-1 van Standard viel in de extra tijd en was bijzonder lucky. Boljevic zag een voorzet via de paal en Svedkauskas in doel belanden. Een hard verdict voor de Noord-Limburgers. Standard op zijn beurt moet tegen Charleroi en Arsenal echt uit een ander vaatje tappen.