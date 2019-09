Boeing schatte reactie van piloten 737 MAX verkeerd in

Boeing en het Amerikaanse federale luchtvaartagentschap (FAA) hebben de reactie van de piloten bij alarm slecht ingeschat. Dat besluit de Amerikaanse transportregulator NTSB.

‘We hebben vastgesteld dat de bemanning bij de twee crashes niet gereageerd heeft zoals Boeing en het FAA verwacht had’, zegt NTSB-topman Robert Sumwalt. ‘We hebben een kloof vastgesteld tussen deze veronderstellingen die gemaakt werden bij de certificering van de MAX en de realiteit. De piloten werden met meerdere alarmen en waarschuwingen tezelfdertijd geconfronteerd’, hekelt Sumwalt.

De NTSB heeft geen kritiek op de piloten. De onderzoekers leggen de oorzaak bij Boeing en het FAA. Die hebben de plicht hebben om ervoor te zorgen dat de bemanning fouten met het MCAS-systeem kan herkennen, en er goed op kan reageren.

Zowel Boeing als het FAA heeft na de crashes met de Boeing 737 MAX, waarbij in oktober en maart in totaal 346 mensen om het leven kwamen, zware kritiek gekregen. De Amerikaanse autoriteiten gaan na of bij de oorspronkelijke goedkeuring van het toestel alles correct verlopen is. Zo zou de FAA wezenlijke delen van de certificering aan Boeing zelf overgelaten hebben. Of en wanneer de 737 MAX weer in dienst genomen mag worden, is nog niet duidelijk.