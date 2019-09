Wie doet hem wat? Waarom ook deze poging om Trump ten val te brengen gedoemd lijkt te falen

De Democraten weten wel dat hun poging om president Trump af te zetten weinig kans van slagen heeft. Maar ze kunnen niet anders dan het proberen.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, wilde nooit een impeachmentprocedure tegen Trump starten. Maar de druk vanuit haar eigen partij werd zo groot, dat ze wel moest. De vraag is: wie profiteert er nu het meest van? Buitenlandjournaliste Ine Roox brengt verheldering.

