Waarom de parlementsleden van Groen maar een derde van hun loon overhouden

‘Vind jij eigenlijk dat je genoeg vergoed wordt voor wat je doet?’ Die vraag stelde James Cooke aan Groen-fractieleider Kristof Calvo (32). Groene parlementsleden houden grofweg maar een derde van hun loon over. Door vadertje staat, maar ook door de eigen partij.

Tussen de lakens vertelt een mens al eens iets meer. James Cook van Gert late night slaagde er al verschillende keren in om politici het achterste van hun tong te laten zien. Woensdag was het de beurt aan Groen-fractieleider Kristof Calvo. Op de vraag hoeveel hij verdient, antwoordde de Mechelaar 3.600 euro netto.

Hoezo? Heeft een parlementslid en zeker een fractieleider niet een veel rianter loon? Zeker wanneer je weet dat Kamerleden een zowat 7.000 euro bruto krijgen en daarnaast nog een forfaitaire onkostenvergoeding van 2.130 euro. Samen goed voor zo’n 9.400 euro.

Afgeroomd door de partij

En toch houden groene parlementsleden daar maar een derde van over, blijkt uit berekeningen. De helft van het loon wordt immers afgeroomd door de belastingen en nog eens een kwart moeten ze afstaan aan de eigen partij. Groen is daarmee, na PVDA, de partij die haar parlementsleden de grootste afdrachten vraagt. Resultaat: van meer dan 7.000 euro bruto blijft maar zo’n 1.800 euro netto meer over. Daar komt dan wel die 2.000 euro onkostenvergoeding bij.

Afhankelijk van de gezinssituatie – alleenstaand, kinderen ten laste, … – verdienen groene parlementsleden op die manier tussen de 3.600 en 4.000 euro netto. Aangezien Kristof Calvo geen kinderen ten laste heeft, betaalt hij meer belastingen. En ook aan zijn extra inkomsten als fractieleider heeft hij niets. Ook die inkomsten gaan naar de partij.

Toch is Kristof Calvo ‘content’, vertelde hij aan James Cooke. ‘Voor mijn leeftijd heb ik al meer dan mijn boterham verdiend.’