Stefan Hertmans krijgt de Constantijn Huygens-prijs voor zijn volledige oeuvre. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt in het Nederlandse radioprogramma Kunststof. De Huygens-prijs is een van de meest prestigieuze bekroningen in ons taalgebied.

‘Het publiek heeft deze schrijver omarmd, in de buitenlandse pers gooit hij hoge ogen en ook in Nederland en Vlaanderen is de waardering voor zijn werk groot. De toekenning van de Huygens-prijs onderstreept ...