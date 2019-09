Europees Parlement zet Von der Leyen direct voor het blok

Twee kandidaat-leden van de volgende Europese Commissie mogen alvast hun hoorzitting volgende week in het Europees Parlement vergeten. Mogelijk zullen hun regeringen zelfs andere kandidaten moeten voordragen om hen te vervangen.

De commissie juridische zaken van het Europees Parlement schortte gisteren de benoemingsprocedure op van de Hongaar Laszlo Trocsanyi en de Roemeense Rovana Plumb. Volgens de parlementsleden is bij beiden sprake van een belangenconflict.

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, belde gisteren met Ursula von der Leyen om te zien hoe het nu verder moet. De opvolgster van Juncker aan het hoofd van de Commissie wacht de aanbevelingen van de commissie juridische zaken af voor ze een beslissing neemt. Een diskwalificatie van de twee behoort tot de mogelijkheden. Om de goedkeuring van haar voltallige team niet in gevaar te brengen, moet Von der Leyen rekening houden met die aanbevelingen.

Geleend geld niet aangegeven

Rovana Plumb, die lid is van de Europese sociaaldemocraten en de portefeuille Transport zou krijgen, was ‘vergeten’ twee leningen voor een totale waarde van bijna 1 miljoen euro aan te geven in haar verklaring met haar financiële belangen. Een lening van 800.000 euro moest dienen voor de aankoop van vastgoed. Daarnaast leende ze dit jaar 170.000 euro om haar partij financieel te steunen bij de Europese verkiezingen, maar ze weigert de naam bekend te maken van de persoon van wie ze dat geld leende.

In het geval van Trocsanyi, die bevoegd moest worden voor Uitbreiding, zou er onduidelijkheid bestaan over zijn relatie met zijn voormalige advocatenpraktijk. De Hongaar, die minister van Justitie was in de regering van premier Viktor Orban, sprak van een ‘politieke beslissing zonder feitelijke grond’. ‘Ik ben vastbesloten alle juridische stappen te nemen tegen deze beslissing.’

Het was van bij het begin duidelijk dat Plumb en Trocsanyi tot de ‘risicopatiënten’ behoorden bij de hoorzittingen in het Europees Parlement. De parlementsleden laten traditioneel graag hun tanden zien aan de nieuwe Commissie door minstens één kandidaat terug naar af te sturen.

Didier Reynders, onze kandidaat-commissaris, heeft op woensdag 2 oktober zijn hoorzitting in het Europees Parlement.