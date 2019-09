Voor volwassenen die boos zijn op een kind. Dat is de doelgroep van de Greta Thunberg-hulplijn.

Een Australische zender heeft een geniale persiflage gemaakt op de talloze haatreacties die klimaatactiviste Greta Thunberg krijgt. Thunberg zelf, die weer met de zeilboot onderweg is naar thuisland Zweden, tweette het filmpje.

THE GRETA THUNBERG HELPLINE:

For adults angry at a child. pic.twitter.com/JAtIKyG4Va