Man die partnergeweld op Facebook livestreamde aangehouden

De 32-jarige man uit Riemst die dinsdagavond de geweldpleging op zijn partner via livebeelden op Facebook verspreidde, is donderdag door de onderzoeksrechter in Tongeren aangehouden en opgesloten. Dat maakte het parket van Limburg bekend.

Via de Nederlandse politie werd de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt getipt dat er mogelijk iets ernstigs aan de hand was in een woning in Millen bij Riemst.

Op Facebook circuleerden immers beelden van een man met een bebloed gezicht, die zijn partner sloeg in het bijzijn van hun kinderen. Verder wordt hij verdacht van vernielingen en bedreigingen. De man had beelden gemaakt van het toebrengen van slagen en verwondingen aan zijn partner. Deze beelden had hij via een livestream op Facebook verspreid.

Ter plaatse kon de politie verdachte arresteren. Het parket liet het slachtoffer door een wetsgeneesheer onderzoeken. Het lab van de federale gerechtelijke politie deed een sporenonderzoek. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Ze verkeerde niet in levensgevaar.

Gelet op zijn medische toestand kon verdachte dinsdagavond nog niet verhoord worden. Hij was te zwaar onder invloed. Zijn ondervraging vond woensdagvoormiddag plaats en uiteindelijk zit hij nu in de gevangenis.