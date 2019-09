75 werknemers Thomas Cook zonder job, ‘500 anderen nog niet gered’

‘De schuif met geld is er niet, en als ze er al was, is ze leeg.’ De vergadering voor het personeel van de failliete onderdelen van Thomas Cook verliep chaotisch, volgens de liberale vakbond ACLVB. ‘De tijd dringt.’

De curatoren van de vennootschappen van Thomas Cook die failliet verklaard zijn, hebben de zowat 75 medewerkers van Thomas Cook België en Thomas Cook Retail laten weten dat hun contract verbroken wordt en dat ze hun baan verliezen.

‘De vergadering verliep chaotisch’, zegt De Coster. ‘Er was nog altijd een klein sprankeltje hoop dat er nog iets van goed nieuws kon worden verteld. We hadden geen oplossing verwacht om mensen nog aan het werk te houden, of een doorstart, maar we hoopten wel op positief nieuws over een uitbetaling. De curator heeft die hoop moeten wegnemen. De schuif met geld is er niet, en als ze er al was, is ze leeg.’

Ernstige vragen

Voor de betrokken werknemers is er weinig kans dat ze meer krijgen dat de gegarandeerde ontslagvergoeding van 25.000 euro bruto. ‘Het geld is naar het moederbedrijf. De opbrengsten uit de verschillende dochterondernemingen gingen naar het moederbedrijf en om de rekeningen te betalen kwam het geld terug. Die stroom is nu gestopt’, zegt de vakbondsvrouw.

‘We hebben ernstige vragen bij de liquide middelen die zich nog in de vennootschap bevinden’, zegt curator Hans De Meyer.

Voor de vennootschap Thomas Cook Retail België wordt eind deze week of begin volgende week een aanvraag tot bescherming tegen schuldeisers ingediend. Die vennootschap is verantwoordelijk voor de Neckermann- en Thomas Cook-kantoren. ‘Voor de mensen die hier vandaag het gebouw verlaten hebben, stopt het’, zegt De Coster. ‘Voor de 500 collega’s die achterblijven in het levensvatbare stuk worden oplossingen gezocht. Maar de tijd dringt natuurlijk. Er wordt begin volgende week ten laatste een plan van aanpak verwacht. Ik ben zeer voorzichtig. Ik heb er alle hoop op, maar die mensen zijn nog niet gered.’