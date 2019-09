Uitvinder labradoodle: ‘Ik creëerde een monster’

De man die ’s werelds allereerste ‘labradoodle’ - ondertussen een van de meest populaire hondenrassen ter wereld - kweekte, heeft daar nu veel spijt van. ‘Ik heb het monster van Frankenstein gecreëerd’, zegt hij in Australische media.

Volgens Wally Conron zijn de nakomelingen van zijn hond ‘ofwel gek, of ze hebben ernstige erfelijke afwijkingen’. Wally kweekte zijn labradoodle, een kruising tussen een poedel en een labrador, in 1989 voor een blinde vrouw uit Hawaii. Die had een geleidehond, maar haar man was allergisch voor honden. Eigen aan de poedel is dat die geen allergische symptomen opwekt.

Conron probeerde eerst met 33 poedels om een geleidehond af te richten, maar slaagde er niet in om hen geschikt te maken voor de begeleiding van een visueel gehandicapte. Uiteindelijk kwam hij op het idee de hond te kruisen.

Het duurde drie jaar voor Conron een ‘perfecte’ hond had. De allereerste heette Sultan en kwam uit een nest van drie. Hij ging naar de Hawaiaanse vrouw. In de andere twee honden was niemand geïnteresseerd, dus de Australiër vermoedde dat het verder nooit wat zou worden met zijn nieuwe creatie. Andere mensen lieten weten dat ze liever zes maanden op een ‘echte’ geleidehond wilden wachten.

Gefrustreerd wendde Conron zich tot de pr-mensen van de vereniging van begeleiders van blindengeleidehonden. Daarna explodeerde de vraag.

‘Doos van Pandora’

Dertig jaar later is de labradoodle een van ’s werelds meest populaire honden. ‘Maar ik heb de doos van Pandora geopend en een monster gebaard’, stelt Conron nu. Veel dieren hebben volgens hem heup- en andere afwijkingen. De hond zou ook doorgefokt worden tot opnieuw aangepaste versies. Zo zijn er ondertussen al groodles, een kruising van een golden retriever en een poedel, en spoodles, een kruising met een spaniel.

‘Ik zie af en toe nog een hele lieve labradoodle, maar die zijn in de minderheid’, zegt Conron tegenover nieuwszender ABC. Sultan is na zijn pensionering weer teruggebracht naar Australië, waar de hond nog drie jaar leefde.