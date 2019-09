Sinds de Belg Glenn Martens vijf jaar geleden aan het hoofd van Y/Project kwam te staan, gaat het het Franse modelabel voor de wind. De eigenzinnige ontwerper die graag experimenteert met vormentaal en historische referenties verstopt in zijn collecties, showde zijn nieuwste werk tijdens de Parijse modeweek onder de Pont Alexandre III, de 119-jarige brug over de Seine die verfraaid werd met sierlijke lantaarnpalen en gevleugelde, gouden paarden en vaak wordt genoemd als Parijs’ mooiste brug. Onder meer Tyga en Halsey zaten in het publiek.