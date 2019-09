AZ hoopt in december weer eigen stadion in te kunnen

AZ hoopt nog voor de winterstop weer in het eigen stadion te kunnen spelen. Dat schrijft de directie van de Alkmaarse club in het jaarverslag, waarin AZ een winst van 8 miljoen euro presenteert. Begin augustus stortte tijdens een storm een deel van het dak van het AFAS Stadion in.

De ploeg van trainer Arne Slot moet sindsdien voor thuiswedstrijden uitwijken naar andere stadions. Tot aan de winterstop kan AZ in Den Haag terecht. Momenteel wordt gewerkt aan een plan om driekwart van het dak te verwijderen. “Medio december 2019 hoopt AZ met de nodige aanpassingen weer in het AFAS Stadion te kunnen spelen”, staat in het jaarverslag.

Voor zondag 15 december staat de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. AZ sluit de eerste seizoenshelft een week later in Rotterdam af tegen Sparta.