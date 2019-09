Alison Van Uytvanck plaatst zich voor halve finale tegen Kristyna Pliskova op WTA Tasjkent

Alison Van Uytvanck (WTA 61) heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales op het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tasjkent (hard/250.000 dollar).

De 25-jarige Van Uytvanck klopte in de kwartfinales de Française Pauline Parmentier (WTA 127) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 18 minuten. De Belgische, derde reekshoofd, treft in de halve finales de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 80), die een einde maakte aan het toernooi van het Slovaakse eerste reekshoofd Viktoria Kuzmova (WTA 56) in 6-3 en 6-4. Kuzmova schakelde in de eerste ronde Greet Minnen (WTA 124) uit.

Van Uytvanck en Greet Minnen waren samen aan zet in het dubbelspel. In de kwartfinales tegen de Sloveense Dalila Jakupovic en de Amerikaanse Sabrina Santamaria gaven ze echter in de eerste set op. Van Uytvanck moest toen afrekenen met een pijnlijke rug.

