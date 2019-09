Belgische profs beseffen na verkenning dat het weer bepalend zal zijn op WK, al willen ze niet allemaal dezelfde omstandigheden

De Belgische profs verkenden deze voormiddag het lokale rondje dat ze zondag tijdens het WK in Yorkshire voor de wielen zullen krijgen. En ze zijn unaniem: het weer zal bepalend zijn. Al willen ze niet allemaal dezelfde omstandigheden: de ene wil dat het er nat zal bijliggen, de andere hoopt dan weer op droge omstandigheden.

Tim Wellens: “Regen maakt het zwaarder en hoe zwaarder hoe beter”

“Het zal een groot verschil zijn of het droog of nat ligt want er zijn wel enkele riskante bochten”, was de indruk van Tim Wellens. “Dat zal bepalend zijn want regen maakt het véél zwaarder. Maar dat is nu nog moeilijk te voorspellen. Als het nat ligt wordt het supergevaarlijk met twee afdalingen met S-bochten die als het nat ligt niet leuk zijn om te nemen. Dan is het aan de piloten die risico’s durven nemen. Dat kan beslissend worden met mogelijk valpartijen.”

Wellens staat bekend als een slecht-weer-coureur. Dus hoopt hij ook op regen? “Niet alleen voor mij maar voor alle Belgen, want hoe zwaarder de wedstrijd hoe beter.”

“Maar ik vind het wel een mooi rondje.De hoogtemeters zijn op zich niet indrukwekkend maar het voelt zwaarder aan dan het lijkt op papier. Zwaar genoeg dus, vooral door de opeenvolging van bochten en versmallingen, die het met dat telkens opnieuw optrekken lastig gaan maken voor de sprinters. Op 285 kilometer begint dat wel door te wegen. De grote ronde voor de plaatselijk rondjes is ook mooi, met redelijk wat technische passages. Wat cruciaal zal zijn? Een goede positionering tijdens de ganse wedstrijd en wat geluk.”

Foto: Photo News

Philippe Gilbert: “Cruciale plek is er dit jaar niet”

“Momenteel waait het stevig dus daar zullen we zondag ook rekening mee moeten houden”, was de conclusie van Philippe Gilbert. “Het is ofwel meewind ofwel tegenwind maar volgens mij geen zijwind in deze vallei, dus waaiers verwacht ik niet. Maar het weer zal de zwaarte van het parcours bepalen. Als het regent en koud is, verwacht ik dat we één voor één zullen binnenkomen. Zeker na zeven uur. En dat heb ik graag, ja, maar anderen ook en soms kan het ook tegenvallen. Een cruciale plek is er dit jaar niet: het is geen meter vlak, dus het kan overal gebeuren.”

Foto: BELGA

Greg Van Avermaet: “De finish ligt mij wel”

Ook olympisch kampioen Greg Van Avermaet toonde zich tevreden na de verkenning. “De lokale ronde is héél technisch. Met het slechte weer dat ze voorspellen kan het gevaarlijk worden. Ik heb liever goed weer dan regen. Ik verwacht veel valpartijen. Dat vind ik niet zo aangenaam. De koers zal altijd nerveus zijn, je zal constant vooraan moeten rijden en aandachtig zijn. Het parcours is altijd op en af, altijd draaien en keren. Er is maar één recht stuk bij. Het wordt belangrijk om alle bochten goed aan te vatten in een goede positie. Als je daar achteraan zit, verspeel je toch veel krachten naarmate de wedstrijd vordert. Dat gaat toch doorwegen naarmate de wedstrijd vordert. Maar alle renners weten dat, dus het zal constant een gevecht worden. Hoe je hier wereldkampioen kan worden? Door aandachtig te zijn, vooraan te rijden, goede benen te hebben en een beetje geluk te kennen. Het is een echt klassiekersparcours, dus ik verwacht ook wel dat de klassieke renners naar voor zullen komen. Het is alleszins zwaar genoeg om het verschil te maken.”

Ook de laatste rechte lijn lijkt op het lijf van Van Avermaet geschreven. “Ik ben tevreden. De arrivé ligt me wel. Het is belangrijk om goed op te draaien op 500 meter van de meet. Het is een eerlijke aankomst. Niet zo lastig als in Québec, maar toch niet te onderschatten.”

Foto: Photo News

Oliver Naesen: “Lengte zal sommige favorieten nekken”

“Het wordt een vreemde ervaring”, weet Oliver Naesen . “Zeven uur koers, dat doen wij normaal nooit. Ik ben er zeker van dat sommige favorieten er door die lengte zullen doorzakken, hoewel niemand dat van hen verwacht. Dat zal het parcours zwaar maken. Als sprinters zoals Bennett of Ackermann op de lokale ronde geraken zonder veel moeite, is het niet uitgesloten dat ze zullen overleven.”