Frankrijk doet het, ook Nederland denkt eraan: weg met seksistisch speelgoed

Nadat de Franse regering een ban op seksistisch speelgoed invoerde, wil ook de Nederlandse minister van Emancipatie dat speelgoedproducenten rolbevestigende speeltjes in vraag stellen. ‘Waar haalt de minister hier tijd voor?’, klinkt het bij de coalitiepartners.

Dinsdag ondertekende de Franse staatssecretaris voor Economie, Agnès Pannier-Runacher met de speelgoedproducenten, -verdelers en - winkels een ‘charter voor een gemengde voorstelling van speelgoed’. De sector verbindt zich er daarin toe ‘meetbare’ inspanningen te doen om speeltjes genderneutraal in de markt te zetten.

‘We bekijken daarbij de ontwikkeling van nieuw speelgoed maar ook de manier waarop dat wordt voorgesteld in advertenties en de manier waarop het verkocht wordt’, legt Pannier-Runacher uit. Zo zullen er in speelgoedwinkels niet langer roze afdelingen zijn met poppen en blauwe rayons vol auto’s, lego en andere bouwdozen.

Stereotype speelgoedadvertenties

De actie zette ook de Nederlandse minister van Emancipatie, Ingrid van Engelshoven (D66), ertoe aan de speelgoedmakers in haar land op hun verantwoordelijkheden te wijzen. ‘Ik zou speelgoed­fa­bri­kan­ten willen oproepen om hun stereotype­rend speelgoed onder de loep te nemen’, aldus de minister tegenover het Algemeen Dagblad.

Van Engelshoven haalde eerder al uit naar de manier waarop speelgoedadvertenties stereotype rolmodellen hanteren. ‘Meisjes zijn verzorgend, jongens zijn avontuurlijk.’ De minister waarschuwt dat vrouwen door genderstereotypen vaker in parttime banen terechtkomen en zich persoonlijk en professioneel niet verder kunnen ontwikkelen.

‘Beter zorgen dat meisjes voor techniek kiezen’

De oproep van Van Engelshoven kon op weinig bijval rekenen. Zelfs de coalitiepartners van D66 in de regering vroegen zich af of de minister niets beter te doen had. ‘De minister is niet aangenomen om speelgoed te becommentariëren. Het verbaast me dat ze überhaupt tijd heeft voor dit soort hobby’s’, was VVD-Kamerlid Zohair El Yassini hard. Hij verwees ook naar een andere bevoegdheid van de minister, Onderwijs: ‘Laat Van Engelshoven eerst maar eens gaan zorgen dat meer meiden kiezen voor techniek.’

De speelgoedproducenten lijken zelf ondertussen ook stilaan te beseffen dat er iets moet gebeuren. Mattel maakte eerder deze week bekend dat het een genderneutrale Barbie lanceert. In 2014 kwam Lego in het kader van Lego Ideas, waarbij fans ideeën voor een nieuwe reeks konden insturen, al met een poppetje van een vrouwelijke wetenschapper. Ondertussen werden ook voor andere ‘mannelijke’ beroepen vrouwelijke figuurtjes op de markt gebracht.